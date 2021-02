Football leaks: quand le Real débloque un budget de 300.000 euros pour battre Barcelone sur Facebook

La rivalité entre le Real Madrid et Barcelone dépasse largement le cadre sportif, comme le démontrent les documents Football Leaks, obtenus par le magazine allemand Der Spiegel et transmis au Soir et aux autres partenaires européens du réseau European Investigative Collaborations (EIC). Un exemple le démontre particulièrement bien : le 28 mars 2017, le Real Madrid avait 96,217 millions de suiveurs sur sa page Facebook, contre 98,029 millions pour le Barça. Barcelone était donc en tête pour atteindre les 100 millions de suiveurs, cible privilégiée du Real Madrid dans sa conquête du monde et des marchés qui l’accompagnent. Le but des Merengue consistait à atteindre ce cap symbolique pour le mois d’août.