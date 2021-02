Immobilier: Namur continue de se distinguer en Wallonie

Les prix des maisons et des appartements y ont augmenté de respectivement 7,8 % et 2,6 %.

A en croire le dernier baromètre de la Fédération des notaires, la province de Namur reste une valeur sûre. L’activité immobilière y a été plus élevée que la moyenne en Wallonie, et le prix médian des maisons y a progressé de 3,4 %, pour s’établir à 200.000 euros (contre 181.000 euros à l’échelle de la Région). Dans le même temps, le prix médian des appartements a enregistré une hausse de 2,6 %, à 174.500 euros, ce qui situe la province pile dans la moyenne de la Région. Malgré les disparités selon les zones et les types de bien, Namur entend bien profiter des tendances qui traversent actuellement le marché immobilier.