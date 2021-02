Le procureur du Roi de Bruxelles rend sa toge avant la fin de son mandat

L’annonce en a surpris plus d’un dans les milieux judiciaires tant elle était imprévisible. Ce mercredi, après sept ans passés à la tête du parquet de Bruxelles, Jean-Marc Meilleur a annoncé qu’il va quitter ses fonctions de procureur du Roi le 1er avril prochain, soit trois ans avant la fin de son mandat. « C’est un choix personnel et positif », dit-il. « J’ai pris énormément de plaisir et je ne suis pas dégoûté. Mais j’ai besoin de nouveaux défis. Je suis serein et fier du travail accompli. »

La plus grande satisfaction du futur ex-magistrat est assez récente. « C’est la mise en place au parquet d’un système d’aide psychosociale des magistrats », explique-t-il. « Ils rencontrent des situations délicates au quotidien, parfois même des menaces. Ils ont besoin de soutien et rien n’existait. C’est une vraie plus-value. »