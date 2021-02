greenlightforculture: la lettre de la Culture au Codeco

Nous demandons une réouverture immédiate du secteur culturel, dans des conditions économiquement viables, sanitairement sécurisées, avec un calendrier précis. Lors du Codeco du 5 février, les six gouvernements de ce pays avaient évoqué la nécessité de perspectives pour le secteur culturel. Il n’y en a toujours pas ! Aujourd’hui, nous refusons d’attendre plus longtemps ! Répondez à la détresse mentale de nos concitoyens.

Le secteur culturel est indéniablement un partenaire pour aider la population à supporter la crise tout en maintenant son adhésion aux mesures sanitaires. La culture, dans toute sa diversité et ses formes, fournit l’oxygène nécessaire au maintien de la santé mentale de la population et à son bien-être. Nul ne met en doute la nécessité vitale pour les personnes, et en particulier pour les jeunes et les enfants, d’avoir une vie sociale, et notamment de partager des émotions. En outre, la culture contribue à assurer l’émancipation des individus.