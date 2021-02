Roberto Martinez au sujet des débuts compliqués de Thibaut Courtois au Real Madrid: «Je ne lui ai pas parlé»

Le sélectionneur national se livre à cœur ouvert sur son gardien de but « préféré ».

C’est assez rare, alors quand Roberto Martinez prend la parole en dehors des rassemblements des Diables rouges afin d’évoquer l’actualité de l’un d’entre eux, on l’écoute. Ou plutôt, cette fois, on le lit. Car c’est dans les colonnes du Het Laatste Nieuws que le sélectionneur fédéral a parlé de Thibaut Courtois juste avant le match de Ligue des champions entre l’Atalanta et le Real Madrid.

Après avoir connu un relâchement, Courtois a retrouvé la forme. Et le Belge est devenu un pilier du club madrilène. « Il faut être honnête. Ce n’est pas la première fois que ça arrive à un footballeur. Devenir le keeper du Real, c’est l’un des jobs les plus difficiles dans le monde du football. Il faut un peu de temps pour s’y habituer. Depuis le printemps 2020, il est à un niveau exceptionnel. C’est simplement le meilleur »