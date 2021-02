Remco Evenepoel lors de la présentation du Giro: «J’en rêve» (vidéo)

Le Tour d’Italie 2021 commencera de Turin par un contre-la-montre individuel le 8 mai et s’achèvera à Milan le 30 mai par un nouveau chrono. Entre ces deux épreuves chronométrées, le peloton affrontera huit arrivées au sommet, dont le célèbre Zoncolan et les nouveautés Sega di Ala et Alpe di Motta. Le parcours de la 104e édition, d’un total de 3.450 kilomètres, a été présenté mercredi.

Le Tour d’Italie célébrera en 2021 le 160e anniversaire de l’Unité de l’Italie et les 90 ans du maillot rose, porté pour la première fois en 1931 par Learco Guerra. ‘Maglia Rosa’ à 78 reprises, Eddy Merckx détient le record du Giro.