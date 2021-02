Les experts condamnent les aveux de Nollet: «C’est assez risqué d’un point de vue épidémiologique»

La bulle du seul contact rapproché (ou « knuffelcontact », comme on dit au nord du pays) a-t-elle fait son temps ? La mesure extrêmement stricte a-t-elle jamais été réaliste et donc applicable ? Pour légitimes qu’elles soient, ces questions se (re)posent aujourd’hui dans un contexte sanitaire loin d’être propice, avec l’implémentation de variants plus contagieux, l’augmentation sensible du nombre de contaminations et le plateau sur lequel on s’éternise. Le tout, alors que la campagne de vaccination patine avec les difficultés logistiques que l’on sait.