Le Clasico entre le Standard et Anderlecht ce dimanche donnera avant tout lieu à un choc entre deux défenses solides et organisées. Même si le Standard connaît de sérieuses difficultés ces dernières semaines, avec 10 buts encaissés sur ses cinq derniers matches, et si Anderlecht ne semble jamais à l’abri d’encaisser un but gag suite à une nouvelle erreur défensive, les deux équipes font partie du top 3 des meilleures défenses du pays.