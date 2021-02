L’hébergement touristique a bu la tasse en 2020

Le ciel bleu et la douceur des températures de ces derniers jours ravivent à coup sûr les rêves de vacances de nombreux Belges, bloqués à domicile depuis des mois. Entre ces vacances de rêves et la réalité, fatalement, il y a de la marge. Celles de Carnaval étant terminées, celles de Pâques/Printemps (4 avril) se profilent déjà, avec toujours autant d’inconnues dans les possibilités de voyager, en Belgique et à l’étranger/en Europe. Une incertitude que partagent les professionnels du secteur, notamment les agences de voyages.