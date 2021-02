Vaccination: la Belgique fait-elle mieux que les autres pays européens?

La campagne de vaccination est entrée dans une nouvelle phase avec l’ouverture de centres de vaccination dédiés – dans un premier temps – au personnel soignant de première ligne non hospitalier. Cela ne se passe pas sans mal. Les invitations sont envoyées via une plateforme informatique interfédérale. Le système fait ses maladies de jeunesse. Mardi dernier déjà, un blocage informatique dans l’envoi des invitations a contraint le centre de vaccination du Heysel à garder portes closes. En Wallonie, une erreur humaine dans la manipulation du programme au niveau du centre de Mouscron a entraîné vendredi l’invitation par mail et SMS de 300 personnes qui ne faisaient pas partie du groupe cible. Échaudée, la Wallonie a décidé ce mardi de miser sur les invitations papier plutôt que sur les mails. 35.000 lettres sont parties mais comme la procédure est plus lente (il faut le temps que les lettres arrivent…), le centre de Ronquières qui aurait dû ouvrir ce mardi restera finalement fermé jusqu’à ce jeudi, faute d’un nombre d’inscrits suffisants.