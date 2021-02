Vaccins: faire la lumière ou profiter du projecteur

Ceux qui ont trois heures à tuer entre le goûter et le souper, ce jeudi, peuvent toujours se brancher sur Europarl TV, la chaîne du Parlement européen. En direct y sera diffusée l’audition des big boss de la pharma, que les eurodéputés négocient depuis septembre dernier, selon l’élu belge Marc Botenga (PTB). A l’époque « AstraZeneca avait refusé », explique-t-il.

Attendu à l’époque comme le messie sur les vaccins et aujourd’hui regardé avec suspicion à cause de sa « mauvaise communication » sur les livraisons (euphémisme utilisé par un diplomate), le laboratoire anglo-suédois n’était plus vraiment en mesure de dire non. « Il y a la volonté de donner une image de responsabilité publique, mais je n’exclus pas une grande messe », prédit le Belge.