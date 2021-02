Exercer le pouvoir, c’est autre chose que de la tactique et de la séduction

Aujourd’hui j’ai respecté la bulle, mais depuis quelques semaines je m’autorise à accueillir deux personnes, un couple. » C’est Jean-Marc Nollet qui se confie ainsi au petit matin sur les ondes de la Première et fait un plaidoyer contre le respect de mesures « absurdes », en particulier la bulle de 1.

Et oui, Jean-Marc Nollet a raison de dire qu’il est de plus en plus insupportable d’être privé des autres. Et oui, Jean-Marc Nollet a bien fait de dire la vérité plutôt que de mentir sur son suivi des règles. Et oui, Jean-Marc Nollet parle d’or en pointant l’absurdité des règles dès lors qu’elles ne sont plus suivies. D’ailleurs, Jean-Marc Nollet est loin d’être le seul à avoir invité un couple chez lui dernièrement.