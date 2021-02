Accord interprofessionnel 2021-2022 - Les syndicats manifestent jeudi pour un "accord interprofessionnel juste"

Les trois syndicats manifesteront ce jeudi devant la Banque nationale pour obtenir un accord interprofessionnel (AIP) juste et ce, alors que les négociations ont été supendues mercredi. "Une marge salariale plafonnée à 0,4% pour les deux prochaines années n'est ni suffisante, ni justifiée", scandent la FGTB, la CGSLB et la CSC, évoquant une "véritable gifle" envers les travailleurs et travailleuses.