Les syndicats organisent une manifestation sonore pour un «accord interprofessionnel juste»

Les trois syndicats manifesteront ce jeudi devant la Banque nationale pour obtenir un accord interprofessionnel (AIP) juste et ce, alors que les négociations ont été supendues mercredi. « Une marge salariale plafonnée à 0,4 % pour les deux prochaines années n’est ni suffisante, ni justifiée », scandent la FGTB, la CGSLB et la CSC, évoquant une « véritable gifle » envers les travailleurs et travailleuses.

« Aujourd’hui, les négociations sur l’accord interprofessionnel sont bloquées car les patrons refusent d’entamer une négociation correcte et décente », pointent-ils. « Il s’agit pourtant d’un rendez-vous crucial pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses, car elles définissent le cadre d’évolution des salaires pour les deux prochaines années ».