R+R=Now, six artistes en pleine liberté et en pleine créativité: l’écoute intégrale

R pour reflet. Le deuxième R pour réponse. Parce que Nina Simone : « Le devoir d’un artiste, en ce qui me concerne, est de refléter l’époque. » Et parce que Robert Glasper : « Lorsque vous réfléchissez à ce qui se passe à votre époque, votre réponse doit être pertinente. Donc R plus R égale maintenant. » On décrypte mieux le nom de ce groupe. Et on comprend aussi mieux sa démarche : son truc, c’est de la musique d’aujourd’hui, du jazz pour sa liberté et du hip-hop pour sa dispersion populaire. Le groupe fait d’ailleurs une cover de « How Much a Dollar Cost » de Kendrick Lamar.