Il y a un demi-siècle, le guitariste créait le heavy metal avec son groupe. Malgré des phalanges sectionnées et un cancer, il n’a jamais abandonné.

Avec son copain de classe Ozzy Osbourne, Tony Iommi a fondé le groupe Black Sabbath il y a 50 ans, à Birmingham. Considéré comme l’un des plus grands guitaristes du monde et comme l’inventeur du heavy metal, il est pourtant lourdement handicapé. Alors qu’il n’avait que 17 ans, Tony Iommi a en effet perdu les phalanges du majeur et de l’annulaire de la main droite lors d’un accident de travail dans une usine sidérurgique.