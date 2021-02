Football Leaks: quand l’argent de Thibaut Courtois passe à Malte…

En août 2018, un mail de Christophe Henrotay est envoyé au manager de Chelsea, Robert Hamblin, avec le père de Thibaut Courtois, Thierry, qui travaille pour l’agent, en copie. Dans ce document, Henrotay demande à Chelsea de ne plus payer les droits d’image à l’étranger de Thibaut Courtois à la société luxembourgeoise, Global Image SA et cela « à cause de l’enquête de HRMC », à savoir le fisc britannique. Il y a beaucoup d’argent en jeu : pas moins de 960.000 livres (1,1 million d’euros) de droits d’image pour la saison 2017/2018, une somme en partie due par Chelsea et en partie par l’équipementier américain Nike.