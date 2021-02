Le chiffre d'affaires de Deceuninck en légère progression en 2020

Le chiffre d'affaires de Deceuninck, fabricant de portes et fenêtres en PVC/alu, a augmenté de 1,3% en 2020 à 642,2 millions d'euros, annonce jeudi Deceuninck.

L'ebitda ajusté atteint 86 millions d'euros et le bénéfice net 25,6 millions d'euros.

Le conseil d'administration proposera un dividende de 0,05 euro par action.

Malgré la crise du coronavirus et ses conséquences désastreuses pour beaucoup, Deceuninck affiche un ebitda et des revenus "au plus haut depuis une décennie".

"En regardant vers l'avenir, nous constatons la prise de conscience croissante du changement climatique et nous accueillons chaleureusement le nombre croissant d'initiatives prises par les gouvernements du monde entier pour réduire les émissions de CO2 et des bâtiments plus économes en énergie", a souligné Francis Van Eeckhout, CEO de Deceuninck.