Bayer: le glyphosate cause une année 2020 noire, 2021 attendue en rebond

Le résultat opérationnel du groupe (ebit) est également dans le rouge, à -16,1 milliards d'euros, lesté par des "provisions effectuées pour l'accord sur le glyphosate", a précisé le groupe de Leverkusen dans un communiqué.

Bayer est toutefois confiant pour l'année 2021, et "s'attend à une solide croissance opérationnelle et des gains stables en monnaie constante". Le chiffre d'affaire devrait ainsi croître de 3% pour se situer "entre 42 et 43 milliards d'euros", pour un taux de marge opérationnel "autour de 26%".

L'Allemand s'est résolu l'an dernier à signer un accord à 10,9 milliards de dollars pour solder 90.000 des 125.000 requêtes aux États-Unis contre le Round'up, pesticide à base de glyphosate commercialisé par sa filiale Monsanto, rachetée en 2018.

Les plaignants américains accusent ce produit, soupçonné d'être cancérigène par le Circ, une branche de l'OMS, d'avoir causé la maladie dont ils souffrent.