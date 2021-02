La musique de John Helliwell prend des airs de sagesse: l’écoute intégrale

John Helliwell, c’est un vieux de la vieille du monde de la pop. Il a été saxophoniste, clarinettiste, claviériste avec Supertramp, il a joué sur certains morceaux de Pink Floyd et de Jean-Jacques Goldman, il est toujours à la tête du Super Big Tramp Band, un big band jazz qui interprète… du Supertramp. Ici, Helliwell joue du sax et de la clarinette, avec John Ellis au Hammond et un quatuor à cordes. Des morceaux de Supertramp (« If everyone was listening », Ever open door »), de Peter Gabriel (« Washing of the water »), d’Andy Scott (qui arrange tout le disque), un thème poignant de Paolo Fresu (« Del soldato in Trincea ») et des traditionnels (« The wayfaring stranger » et « Waly Waly »).