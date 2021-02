Aérien: nouvelle lourde perte pour SAS, en quête d'un nouveau patron

Pour son premier trimestre décalé (novembre-janvier), SAS, en quête d'un nouveau CEO depuis janvier, a subi une perte nette de 2,05 milliards de couronnes (environ 200 millions d'euros), contre une perte de 861 millions un an plus tôt, indique le groupe dans son rapport trimestriel.

Le chiffre d'affaires, qui reflète le plongeon du trafic, a plongé de 77% sur un an à 2,28 milliards. Le nombre de passagers est tombé à à peine un million, un plongeon de plus de cinq millions sur un an et un nouveau recul de 900.000 par rapport au trimestre précédent.

Le CEO de la compagnie, Rickard Gustafson, avait annoncé le mois dernier son départ après 10 ans à la tête de SAS, pour prendre la tête du groupe industriel suédois SKF.

"De façon générale, les restrictions (de voyage) sont actuellement plus fortes qu'elles ne l'étaient au printemps 2020", souligne celui qui doit être remplacé d'ici juillet. Il affiche son "espoir" que les restrictions vont pouvoir être réduites grâce aux campagnes de vaccination "et que nous verrons une hausse du trafic autour de l'été 2021".