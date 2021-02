Accord interprofessionnel 2021-2022 - La CSC du Brabant wallon en caravane dans les entreprises pour un AIP plus respectueux

La CSC du Brabant wallon mène ce jeudi une action de sensibilisation à propos de l'accord interprofessionnel (AIP), en passant en caravane dans plusieurs entreprises. L'opération a commencé chez Twin Disc à Nivelles en début de matinée, et se prolongera dans la journée en passant par TD Williamson, GSK, Brico et Sabert. Les délégués syndicaux élus au sein des entreprises seront invités à laisser un message sur une bâche, pour revendiquer un AIP plus juste et plus respectueux des travailleurs, où la marge de négociation d'augmentation des salaires pourra dépasser les 0,4% actuellement fixés.