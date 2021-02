Marius Gilbert: «Si on élargit la bulle à 5, les gens verront 10 personnes»

Il y a un besoin de libération très légitime de la population par rapport aux mesures. Le problème, c’est que si la bulle d’une personne semble disproportionnée – à titre personnel, je pense depuis le début qu’elle est irréaliste parce que trop contraignante –, elle donne un cadre et fait partie d’un ensemble de mesures. Or, on a déjà vu que quand on relâche un certain nombre de choses, c’est perçu comme un signe d’assouplissement généralisé », analyse Marius Gilbert, après la sortie médiatique de Jean-Marc Nollet avouant qu’il ne respectait plus, depuis quelques semaines, la bulle de 1.

« Qu’une bulle aussi stricte soit devenue inadaptée, c’est une vraie question à poser lors du prochain Codeco », complète l’épidémiologiste. Mais il s’inquiète aussi du risque d’un déplacement de la norme.