Coronavirus: que peut-on attendre du Comité de concertation ce vendredi?

Un nouveau comité de concertation aura lieu ce vendredi. Plusieurs secteurs attendent des assouplissements. Est-ce que ce sera le cas ? « Il ne faut pas espérer grand-chose pour le mois de mars », nous explique une bonne source politique, qui a lu le rapport des experts du Gems, le groupe de conseillers du gouvernement.

Les chiffres demeurant préoccupants, malgré une forte pression sociale et politique, ils ne proposent pas davantage qu’un élargissement de la bulle extérieure à huit ou dix personnes et un accroissement du présentiel dans le supérieur (passage à 20 %). Une excursion par mois serait permise dans le primaire et le secondaire. Et les voyages pourraient à nouveau être autorisés quoique fortement déconseillés.