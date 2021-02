Gasperini furieux sur l’arbitrage en Ligue des champions: «Le match a été gâché par un épisode excessif» (vidéo)

Zinedine Zidane peut dire merci à Ferland Mendy ! Le défenseur français a permis au Real Madrid de venir à bout d’une Atalanta (1-0) réduite à dix pendant plus de 70 minutes, mercredi à Bergame, et l’a mis en position favorable en vue des quarts.

Plombé par des absences innombrables, dont le capitaine porte-bonheur Sergio Ramos et le goleador Karim Benzema, la confiance en berne après une phase de poules compliquée, le Real a assuré l’essentiel. Et peut entrevoir les quarts, un stade qu’il n’a plus atteint depuis 2018, grâce à une jolie frappe enroulée de Mendy dans les cinq dernières minutes.

« Je ne savais même pas quoi célébrer vu que c’est mon premier but en Ligue des champions », en a rigolé l’international français sur RMC Sport.