Masques Avrox retirés du marché: comment les reconnaître?

Suspectés d’être toxiques à cause des nanoparticules d’argent et de dioxyde de titane qu’ils contiennent, les masques Avrox devraient être retirés du marché.

« On a reçu les résultats d’une étude préliminaire de Sciensano. Ceci a amené le ministre à demander un avis au Conseil supérieur de la Santé qui a été rendu mardi soir », relate la porte-parole du ministre Frank Vandenbroucke. « Suite à cet avis, on a décidé de recommander aux pharmaciens de ne plus les distribuer et aux personnes qui en ont encore chez elles de ne plus les utiliser. »

