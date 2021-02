Un ménage sur deux achète régulièrement en ligne, et de plus en plus de l'alimentation

Parmi les ménages belges, 54% sont des acheteurs réguliers en ligne, tandis que 39% y font leurs emplettes de manière occasionnelle, selon une analyse du bureau de consultance Sirius sur les tendances concernant les achats sur Internet. La fréquence d'achat dépend logiquement du produit concerné. Grâce à la crise sanitaire, celle des produits d'alimentation a connu une forte croissance entre 2019 et 2020, le nombre d'acheteurs réguliers passant de 6% à 12%.

Parmi les ménages achetant en ligne, 26% le font plusieurs fois par mois, 28% au maximum une fois par mois, 35% à d'épisodiques reprises sur une année et 11% ne le font pas ou maximum une fois par an.

Avec 25% d'acheteurs réguliers, la fréquence d'achat pour les articles de mode est nettement supérieure à celle de solutions de mobilité (9%) ou de livres et magazines (10%).

Globalement, les trois raisons les plus importantes pour acheter en ligne sont les prix plus faibles, l'absence de difficultés liées aux déplacements et un choix important.

L'achat d'articles de mode reste plus courant auprès des femmes. Deux tiers d'entre elles (66%) achètent au moins une fois par an ce type d'article contre 49% des hommes. La tendance est similaire pour les cosmétiques et produits de soins.

Des produits séduisant un public masculin sont par exemple les produits financiers, les paris en ligne, les pièces de voitures ou l'électronique.