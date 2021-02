Circuit Het Nieuwsblad: Evenepoel a effectué une reconnaissance, pas de van der Poel au départ

Remco Evenepoel a participé à la reconnaissance des 17 derniers kilomètres du Circuit Het Nieuwsblad mercredi avec ses équipiers de Deceuninck-Quick Step. « Ça s’est bien passé », a déclaré le coureur encore en période de revalidation après sa terrible culbute dans le dernier Tour de Lombardie. « Je suis heureux de pouvoir m’entraîner à nouveau dehors. »

Le 8 février, le jeune Evenepoel, 21 ans, a reçu le feu vert des médecins pour reprendre l’entraînement. Légèrement, avec dans la première semaine plusieurs séances d’une demi-heure sur les rouleaux. Vendredi dernier, il a pu faire quelques tours en plein air et mercredi, il a surpris ses coéquipiers par une visite et a participé à la dernière partie de la reconnaissance du Nieuwblad avec le mur de Grammont et le Bosberg.