Accord interprofessionnel 2021-2022 - La CSC Mons-La Louvière a mené des actions jeudi pour une augmentation des salaires

La CSC Mons-La Louvière a mené jeudi des actions relatives aux négociations sur l'accord interprofessionnel définissant, notamment, le cadre des augmentations du salaire dans le secteur privé. Les actions syndicales ont été organisée dans la matinée à La Louvière et à Mons.

"Les travailleurs méritent plus que des cacahuètes!" Tel était le slogan qui portait les actions menées par les militants de la CSC jeudi à La Louvière et à Mons où des tracts de sensibilisation et de symboliques boîtes de cacahuètes ont été distribués au public.

Les actions concernaient l'accord interprofessionnel qui définit le cadre des augmentations du salaire dans le secteur privé ainsi que la gestion des carrières et des fins de carrières, la qualité de l'emploi et l'encadrement social des restructurations.