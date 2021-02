Dans LéNA cette semaine: Jay-Z, le rappeur qui fait sauter les bouchons de champagne

Le programme de « LéNA » cette semaine, disponible ce samedi avec votre journal « Le Soir » et dès maintenant en numérique. Découvrez le meilleur du journalisme européen.

Jay-Z (à gauche), Puff Daddy et... l’Ace of Spades! - Bellak Rachid/Abaca

Et si le symbole de la liberté retrouvée, des liens renoués et de la grande fête post-Covid qui nous attend était une bouteille d’Ace of Spades ? Avec la prise de participation par Moët Hennessy de 50 % dans la marque de champagne du rappeur américain Jay-Z, la griffe ultra-bling bling continue de grimper aussi sûrement que les bulles dans une coupe en cristal. L’as de pique est devenu la marque de référence du petit monde des superinfluenceurs. Qui sont les concurrents de la marque ? « Il n’y en a pas », assène Jay-Z, « nous sommes seulement en concurrence avec nous-mêmes. Qu’il s’agisse de musique, de lignes de vêtements ou de champagne, nous devons juste signer d’excellents produits. Cette bouteille s’adresse à tous ceux qui veulent célébrer quelque chose. Je fais de la musique pour ceux qui veulent vivre des émotions. Avec le champagne, je suis exactement dans le même état d’esprit. »