Tour des Emirats arabes unis: Vingegaard gagne l’étape, Pogacar prend une option sur la victoire finale

Le Danois Jonas Vingegaard a remporté la cinquième étape du Tour des Emirats arabes unis (WorldTour), jeudi, entre le Fujairah Marine Club et la montée de Jebel Jais (170 km). Au sommet de l’ascension finale, le coureur de Jumbo-Visma s’est imposé devant le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), leader du général, et le Britannique Adam Yates (INEOS Grenadiers).

Le Suisse Matthias Frank (AG2R-Citroën) a été le premier attaquant du jour, dès les premiers kilomètres de course. Il a ensuite été rejoint par Thomas De Gendt et Roger Kluge (Lotto-Soudal), son équipier américain chez AG2R-Citröen Larry Warbasse, le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech), l’Israélien Omer Goldstein et le Britannique Alex Dowsett d’Israel Start-Up Nation, le Danois Lasse Norman Hansen (Qhubeka Assos) et l’Italien Kevin Colleoni (BikeExchange).