Nick Cave a publié ce jeudi à 14 heures la version digitale de son 18e album. LP et CD suivront le 21 mai.

Warren et Nick en plein travail. - JOEL RYAN.

Il y a tout juste un an, le chanteur australien donnait à Bozar deux soirées magiques de son spectacle Conversations With Nick Cave consistant en trois heures de discussions à bâtons rompus avec le public. Des échanges d’une grande honnêteté et d’une émotion vraie (parfois douloureuse) balisés par des versions en piano solo de son répertoire.