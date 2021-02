Armel Job au «Soir»: «Il n’y a pas de gens sans histoire»

Armel Job est un remarquable explorateur de notre société. Année après année, il nous offre des personnages ordinaires sortis du quotidien et des intrigues où le drame surgit comme un miroir de notre complexité. Ses histoires semblent tellement simples et pourtant elles se muent en véritables tragédies. L’air de rien, avec ses romans ancrés dans le terroir belge, ses Messieurs et Mesdames Tout-le-monde, ses intrigues qui partent de la vie journalière et se développent dans la psyché de chacun, Armel Job est un peu notre Sophocle ou notre Corneille à nous.