«Vous avez de ces mots»: ce {toiturier} qui tutoie les sommets

Il y a du (beau) monde sur nos toits. Entre couvreur, ardoisier et toiturier, le cœur balance…

Le salon Batibouw revient, en toute virtualité, et avec lui des pelletées de mots et d’expressions spécifiques à ces Belges qui ont une brique dans le ventre, choisissent volontiers le clé sur porte et font la fête lorsque leur maison est sous toit.

À ce propos, comment appelez-vous l’homme – ou la femme – de l’art, qui fait ou qui répare la toiture d’une maison ? Un récent sondage effectué sur Twitter et Facebook a permis de tester, pour la Wallonie et Bruxelles, les appellations en usage. Avec quelques surprises à la clé…