Europa League: négatif au coronavirus, Simon Mignolet rejoint la sélection pour le match face au Dynamo Kiev

Simon Mignolet pourra bien prendre sa place dans les buts du FC Bruges ce jeudi, en 16e de finale retour de l’Europa League contre le Dynamo Kiev. Le nouveau test de l’UEFA a indiqué que le gardien est négatif au Covid-19. Charles De Ketelaere reste lui en quarantaine. Le Club l’a annoncé jeudi, à quelques heures du match.

Mercredi, Bruges avait annoncé que Mignolet et De Ketelaere avaient subi un test positif au Covid-19. Comme les deux joueurs avaient déjà eu un faux positif lors des tests Covid de l’UEFA et qu’ils avaient été testés négatifs lors des dépistages de la Pro League quelques jours plus tôt, un nouveau test était prévu mercredi après-midi, par le même laboratoire de l’UEFA.

« Après le nouveau test de l’UEFA, il apparaît que Simon Mignolet est négatif. Il intègre la sélection pour le match de ce soir. Charles De Ketelaere reste en quarantaine », a écrit Bruges sur Twitter.