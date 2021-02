Karim Belhocine l’assure: «On a les joueurs pour remplacer Morioka»

Comme attendu, c’est sans Ryota Morioka que Charleroi devra faire ce vendredi soir contre Genk. Karim Belhocine estime avoir les possibilités dans son groupe pour remplacer le Japonais et espère un résultat positif.

Malgré des résultats décevants même si Charleroi reste sur quatre matches sans défaites en Pro League, les sourires étaient présents à Charleroi cette semaine. « Il y avait beaucoup de qualité et de positif cette semaine. Tout le monde a envie d’être positif et ça fait du bien », expliquait Karim Belhocine, qui tirait davantage de positif dans le score du match à Waasland-Beveren que s’il était resté de 0-0. « Cette réaction en fin de match était positive. Humainement et footballistiquement, je suis très content de ce que j’ai vu toute cette semaine. »