Des «Bouffées de culture» sur Nostalgie et NRJ pour soutenir le monde culturel

entretien

Pour trouver une conclusion, il suffit de s’en remettre à Jean-Luc Fonck (Sttellla) : « Ça va aller », décrète-t-il au terme de sa capsule. Ils sont une vingtaine d’artistes, comme lui, à y croire et à le faire savoir dans les Bouffées de culture qui seront diffusées à partir du 1er mars sur les antennes des radios du NGroup : Nostalgie, NRJ et Chérie FM, mais également sur leurs réseaux sociaux (en vidéo) et en podcast. Une initiative originale du groupe de radios, qui tend son micro (et ses caméras) à des personnalités du monde culturel (Typh Barrow, Lous & The Yakuza...) connues ou non du grand public, dans l’idée, explique Marc Vossen, patron du NGroup, de faire un pas vers la culture et lui apporter un soutien, de manière résolument positive.