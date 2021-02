La D1A toujours plus proche des supporters: votez pour votre homme du match après chaque rencontre

Une nouveauté au programme de la 28e journée de Jupiler Pro League. La Pro League lance « Jupiler Man of the match ». À partir du week-end prochain, tous les supporters des équipes de la Jupiler Pro League pourront voter pour leur homme du match sur le site web de la Jupiler Pro League. Jupiler, Eleven Sports et la Pro League s’associent pour améliorer davantage l’expérience de match.

Le week-end dernier, l’observateur attentif a déjà eu un petit avant-goût du tout nouveau concept, qui sera entièrement mis en place lors de la prochaine journée de championnat. À partir de ce week-end, tous les supporters pourront en effet voter sur le site web de la Jupiler Pro League afin de décider qui est le « Jupiler Man of the match ». Un élément supplémentaire dans l’expérience des supporters et du match et une façon de féliciter virtuellement votre homme du match.