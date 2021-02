Coronavirus - Le résultat annuel d'AB InBev "considérablement" affecté par la crise (2)

Les résultats globaux de 2020 d'AB InBev ont été "considérablement" affectés par le bouleversement dû à la pandémie de Covid-19, indique jeudi le premier groupe brassicole mondial, lors de la présentation de ses résultats annuels et du quatrième trimestre. La fermeture de l'horeca et les restrictions diverses ont pesé sur les activités.

Au cours de l'exercice 2020, les volumes ont diminué de 5,7%, à 530,6 millions d'hectolitres, et les produits ont reculé de 3,7%, à 46,8 milliards de dollars. Les marques mondiales du groupe, dont fait partie la belge Stella Artois aux côtés de Budweiser et Corona, n'ont pas échappé à ce recul général l'an dernier. Les produits combinés de ces marques ont diminué de 5% entre 2019 et 2020.

L'ebitda a diminué de 12,9%, à 17,3 milliards de dollars contre 21 milliards en 2019, avec une réduction de la marge ebitda de 382 points de base à 36,9%. Le bénéfice normalisé s'est effondré à 3,8 milliards de dollars contre 8,1 milliards en 2019.

Le conseil d'administration d'AB InBev proposera un solde de dividende de 0,50 euro par action pour l'exercice 2020.