A la suite du préavis de grève déposé par la CNE, la direction de H&M a demandé mercredi un bureau de conciliation, signale jeudi le syndicat chrétien. Une étape qui s'inscrit dans la procédure qui entoure les conflits sociaux et qui précède une grève éventuelle. L'organisation regrette cependant les menaces formulées en magasin ces derniers jours envers les travailleurs mobilisés.

La CNE avait annoncé mardi le dépôt d'un préavis de grève chez H&M, après la fermeture par l'enseigne de prêt-à-porter de plusieurs magasins en Belgique ces derniers mois. L'aile flamande, elle, a conclu un accord avec la direction sur un plan social.

Entre novembre 2020 et fin janvier 2021, huit fermetures de magasins ont été annoncées par H&M, selon le syndicat chrétien. Il reproche à l'enseigne de fermer ses magasins de manière "perlée" pour éviter de devoir passer par la case "licenciement collectif" et l'application de la "loi Renault", plus contraignante juridiquement.

Si une convention a été signée par trois des quatre organisations syndicales présentes dans l'entreprise, il y manque des éléments pour les personnes qui seraient licenciées, rappelle le syndicat chrétien, qui ne souhaite pas non plus que cet accord puisse être utilisé pour éviter une procédure Renault.