Coronavirus: les Belges veulent surtout un élargissement de la bulle sociale, selon une étude

Si la décision dépendait des 31.000 participants à la grande étude Corona de l’Université d’Anvers (UAntwerpen), le premier assouplissement des mesures serait un élargissement de la bulle sociale, selon les résultats de l’enquête publiés jeudi. Les personnes sondées font également part de leur souhait de profiter des terrasses des établissements horeca.

L’enquête de l’UAntwerpen, menée en collaboration avec l’ULB ainsi que les universités d’Hasselt et de Louvain, s’est intéressée aux éventuels assouplissements des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. « Pouvoir rencontrer plus de personnes (à l’intérieur ou à l’extérieur) » est le souhait le plus fréquemment cité par les personnes interrogées.

« Etre en terrasse d’un café ou d’un restaurant » figurait également dans les cinq premiers souhaits de 71 % des participants à l’étude.