Standard – Anderlecht: de Raskin à Sambi Lokonga, deux milieux de terrain riches en pépites belges

Avant le Clasico de ce dimanche, nous comparons les effectifs du Standard et d’Anderlecht. Zoom sur les milieux de terrain.

Nicolas Raskin, Samuel Bastien, Albert Sambi Lokonga, Anouar Ait El Hadj, ou encore Michel-Ange Balikwisha et Francis Amuzu en prenant en compte les ailiers. Voici la liste des jeunes joueurs belges évoluant dans le cœur du jeu du Standard et d’Anderlecht, qui se retrouveront ce dimanche (13h30), à l’occasion du Clasico.

Du côté Liégeois, Nicolas Raskin (20 ans) déchaîne les passions en s’affirmant comme l’un des meilleurs milieux du championnat belge cette saison. À ses côtés, Samuel Bastien n’est plus aussi jeune (24 ans), mais il fait tout de même partie des hommes forts du milieu de Mbaye Leye cette saison, avec 4 buts inscrits, dont un dimanche dernier. Si l’on prend également en compte les ailiers, Michel-Ange Balikwisha, à peine âgé de 19 ans, a déjà disputé 21 matches de championnats cette saison pour 6 buts et 2 assists, faisant de lui l’un des U19 les plus prolifiques de la planète.