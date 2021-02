La chronique «Déjà vu»: J. Edgar Hoover, complotiste et comploteur

Vingt-et-un février 1965. El-Hajj Malek El-Shabazz, alias Malcolm X, est tué par balles dans une salle de spectacle de Harlem où il s’apprêtait à prononcer un discours. L’année suivante, trois membres de l’association nationaliste noire Nation of Islam, avec laquelle il avait spectaculairement rompu, sont condamnés à la prison à vie pour le meurtre. Règlement de comptes au sein du Black Power.

Vingt-deux février 2021. Les filles de Malcolm X exhibent une lettre posthume d’un ancien policier afro-américain new-yorkais, Raymond Wood, dans laquelle il s’accuse d’avoir piégé les gardes du corps du leader noir afin qu’ils soient arrêtés peu de temps avant la funeste nuit du 22 février 65 et que la victime se retrouve sans protection le jour dit. Et de préciser qu’il avait agi sur ordre du New York City Police Department et du Federal Bureau of Investigation. Complot.