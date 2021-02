Surprise au CF Montréal: Thierry Henry quitte son poste d’entraîneur-chef un jour après l’arrivée de Laurent Ciman en tant qu’adjoint

Thierry Henry, ancien adjoint de Roberto Martinez chez les Diables Rouges, quitte ses fonctions d’entraîneur du CF Montréal, club de Major League Soccer, la Ligue nord-américaine de football. Le Français renonce à son poste pour des raisons familiales. La franchise canadienne (ex-Impact Montréal), que venait de rejoindre Laurent Ciman en tant qu’entraîneur assistant, l’a annoncé jeudi.

«C’est avec le cœur lourd que j’ai pris cette décision», a expliqué Thierry Henry sur le site de Montréal. «La dernière année a été extrêmement difficile pour moi personnellement. En raison de la pandémie mondiale, je n’ai pas pu voir mes enfants. Malheureusement, en raison des restrictions en place et le fait que nous devrons à nouveau nous relocaliser aux États-Unis pour quelques mois, la situation ne sera pas différente. La séparation est trop douloureuse pour moi et mes enfants. Je dois donc prendre la décision de retourner à Londres et quitter le CF Montréal.»