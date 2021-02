Immobilier: Liège, un changement de visage qui plaît aux acquéreurs

Progressivement, Liège tente de changer son image de bassin industriel pour attirer une clientèle nouvelle, que la crise sanitaire a encouragé à investir. Les prix des maisons et des appartements ont progressé de respectivement 5 % et 7,3 % dans la province en 2020.

Comme toute la Wallonie, le bassin liégeois suscite de l’intérêt. Malgré les restrictions sanitaires, l’activité immobilière y a grimpé de 3 % en 2020, et le prix médian d’une maison s’y est établi à 184.000 euros – en progression d’un peu plus de 5 % –, dépassant pour la première fois la moyenne des prix médians en Wallonie (181.000 euros). C’est la cinquième année de hausse consécutive dans cette province, et celle-ci concerne par la même occasion les appartements, dont le prix médian a grimpé de 7,3 % sur la même période, pour s’établir à 166.000 euros.