Cyclisme: le Néerlandais Mathieu van der Poel au départ à Kuurne dimanche, mais pas au Nieuwsblad samedi

La formation belge l’a annoncé dans un communiqué ce jeudi : «Le team management et le coaching staff ont opté pour cette course pour le champion des Pays-Bas et pas pour le Circuit Het Nieuwsblad, considéré comme plus dur, principalement parce qu’il n’a qu’une course dans les jambes et Kuurne-Bruxelles-Kuurne est mieux adapté à son programme des classiques de printemps.»

Après sa saison de cyclocross, le Néerlandais, champion du monde dans les labourés, avait entamé sa saison sur route au Tour des Émirats arabes unis avec une victoire dans la première étape dimanche, mais, lundi, son équipe avait quitté la course en raison d’un test positif de l’un des membres de son staff. Van der Poel, testé négatif, avait pu rentrer chez lui.