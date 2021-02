Affaire Bangoura: «Entendre les gémissements de Lamine est insupportable»

Par Nicolas Crousse et N.Ce

En 2018, Lamine Bangoura, joueur de football d’origine guinéenne, trouvait la mort à la suite d’une intervention policière musclée, à Roulers. L’affaire passera en justice le 16 mars. Que nous dit cette mort violente ?

J’ai été très choqué. Entendre les gémissements de Lamine, entouré de tous ces policiers, est insupportable. La police représente l’Etat. Jadis, il y a eu des lois racistes. Aujourd’hui, il n’y en a plus. Par contre, il reste des habitudes racistes, et parmi ces comportements, le plus dérangeant est celui qui est cautionné, légitimé par l’Etat.