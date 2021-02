Voyages, bulle sociale, couvre-feu…: le Comité de concertation tranche vendredi

Le Comité de concertation débutera à 14 heures et s’annonce long.

Le Comité de concertation réunira une nouvelle fois vendredi à 14h00 le Premier ministre, les principaux membres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées. La réunion devrait se dérouler dans un contexte tendu entre les tenants d’assouplissements plus importants des mesures sanitaires et les partisans du maintien d’une ligne dure.

Une stratégie de déconfinement

Le Comité de concertation de ce vendredi devrait durer. Outre l’évaluation des mesures sanitaires, l’élaboration d’une stratégie de déconfinement sera abordée, a-t-on appris à plusieurs sources.