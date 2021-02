Le texte inspirant de Lilian Thuram

On lui parle de texte inspirant. Lilian Thuram réfléchit un moment. Hésite. Puis, brandit ce texte de Louis Delgrès, datant du 10 mai 1802. Une proclamation anti-esclavagiste, signée par un homme qui fit de la résistance et défendit sa Guadeloupe face aux troupes napoléoniennes. Tout un symbole. En voici le texte :

À l’univers entier

le dernier cri de l’innocence et du désespoir

« C’est dans les plus beaux jours d’un siècle à jamais célèbre par le triomphe des lumières et de la philosophie qu’une classe d’infortunés qu’on veut anéantir se voit obligée de lever la voix vers la postérité, pour lui faire connaître lorsqu’elle aura disparu, son innocence et ses malheurs.