Un dividende raboté et l'endettement ne rassurent pas les investisseurs d'AB InBev

Un dividende raboté de moitié en un an et un désendettement qui n'avance pas ont refroidi les investisseurs jeudi alors qu'AB InBev présentait ses résultats annuels. L'action du groupe brassicole perdait plus de 6% à la cloture de la Bourse de Bruxelles.